Une étrange baby-sitter

Kara et Ben fêtent l’anniversaire de Riley, leur fille âgée de 8 ans fraîchement adoptée, en compagnie de madame Gregory, leur voisine et nounou. Kara est tendue car les soucis s’accumulent. Riley est distante avec elle et elle va devoir trouver une autre nounou car madame Gregory s’occupera désormais du bébé de sa fille. Par ailleurs,elle a reçu une nouvelle lettre de la mère biologique de Riley. Le lendemain, elle rencontre deux candidates au poste de nounou : Alyssa, sa favorite, et Kelcie, que Ben lui demande d’employer car il s'agit de la fille d’un de ses nouveaux clients.