Une famille à tout prix !

Craig Green est à la fois le nouveau conseiller d'orientation de Sarah Woodley et le nouvel amoureux de sa mère, Karen, professeure divorcée qui élève sa fille seule. L'arrivée de Craig dans leur vie bouleverse leur quotidien et l'annonce des fiançailles paraît plus que précipitée. Sarah se pose des questions sur Craig, qu'elle trouve de plus en plus étrange. Elle mène son enquête et découvre qu'il s'agit d'un dangereux schizophrène.