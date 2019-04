Une famille trop accueillante...

Ana est Ecossaise. Elle est venue aux Etats-Unis pour étudier et fuir sa mère devenue dépendante à la drogue, à l'alcool et au sexe. Alors qu'elle révise dans un bar, elle fait la connaissance de Kevin, qui l'invite à se joindre à ses amis et lui. Ana décline son invitation et continue à travailler. Lorsqu'elle quitte le bar, elle réalise qu'un homme la suit. Alors qu'elle s'enfuit, elle bouscule Monica, une jeune femme qui était avec Kevin au bar. Monica aide Ana à se débarrasser de son harceleur et la raccompagne chez elle. C'est le début de leur amitié. Suivent des messages sur le portable d'Ana et des lettres d'intimidation. Monica convainc Ana de venir habiter chez elle, dans un premier temps, puis d'anticiper les vacances de printemps en allant chez ses parents. Ils seront ravis de l'héberger, elle qui ressemble tant à Camilla, leur fille aînée décédée dans un terrible accident de voiture. Au début, tout se passe bien. Ana est ravie de vivre de nouveau à la campagne et les parents de Monica sont aux petits soins avec elle. Puis, Olivia se met à la prendre pour Camilla, soit disant à cause de ses médicaments. Petit à petit, Olivia et Peter ont un comportement de plus en plus étrange. Peter devient très sévère. Ils la prennent définitivement pour Camilla et vont jusqu'à l'enfermer dans la chambre de leur fille défunte...