Une famille en sursis...

Malgré la mort de son mari quelques années plus tôt, Karen Clark est aujourd’hui une femme comblée. Mère de deux petits garçons nés de son précédent mariage, elle entretient une relation avec Greg, un ancien alcoolique, sobre depuis trois ans. Lorsqu'elle décide de reprendre son activité de kinésithérapeute, elle se lance à la recherche de la nounou idéale pour ses enfants. C’est alors que se présente Alex Smith. Au début réticente à l’idée d’avoir un homme chez elle, elle accepte de lui donner une chance. Ce dernier se révèle être une perle. Mais au fil du temps, les choses commencent à prendre une tournure étrange. Greg est de plus en plus suspicieux quant au comportement d’Alex.