Une faute à pardonner

Après avoir perdu son fils, Martha a fini par surmonter son alcoolisme, mais elle a perdu entre-temps son poste d’infirmière et la garde de sa fille. Elle se réveille un matin au volant de sa voiture accidentée, avec une amnésie partielle. Elle prévient les secours pour venir en aide à la femme inconsciente qui conduisait l’autre voiture impliquée, mais elle s’enfuit avant leur arrivée. Prise de remords, elle tente de retrouver l’identité de cette mystérieuse femme, Daphné, désormais paralysée. Plus elle devient proche d’elle, plus elle finit par croire qu’il ne s’agissait pas d’un accident...