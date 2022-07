Une infirmière dangereuse

Paige York est une jeune femme ravissante, mais très perturbée. Son père a fait de la prison quand elle était enfant et il vient de se suicider. Sa mère est morte d’une overdose quand son père était incarcéré. Paige et sa sœur, Taylor, ont réussi jusque-là à surmonter ces terribles évènements. Taylor est serveuse dans un bar et Paige, étudiante en médecine. Mais la vie de Paige bascule avec l’arrivée de Lucas Emery, nouveau professeur et vice-doyen de la faculté. Paige tombe sous son charme et n’a plus qu’une obsession : devenir sa femme. Tous les moyens seront bons, jusqu’aux meurtres, pour tenter d’arriver à ses fins. Mais le docteur Emery résiste et Paige s’enfonce dans la folie...