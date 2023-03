Une infirmière trop parfaite

Brooke et Lance filent le parfait amour. Un soir, en rentrant chez eux en voiture, ils percutent Darren Wells, un piéton saoul, surgit de nulle part et le tue sur le coup. Brooke sort indemne de l’accident mais Lance a une fracture du fémur et doit rester immobilisé chez lui pendant plusieurs semaines. L’enquête de police conclut que Lance, qui était au volant, n’est pas responsable de l’accident et qu’il ne sera pas inquiété. A l’hôpital, le jeune couple fait la connaissance de Barbara, une infirmière chevronnée, qui leur conseille une infirmière à domicile, Chloé, pour la convalescence de Lance. Dans un premier temps, tout se passe pour le mieux puis la jeune infirmière commence à avoir un comportement déplacé avec Lance. Le jeune homme la repousse fermement. Peu de temps après, en rentrant de son travail, Brooke trouve Lance inconscient. Il est amené d’urgence à l’hôpital où on leur apprend qu’il a reçu une surdose de médicaments. La police suspecte rapidement Chloé, d’autant qu’une enquête révèle que la jeune femme, maniaco-dépressive, a déjà eu le même genre de mésaventure avec un ancien patient dont elle était tombée amoureuse. En venant l’appréhender à son domicile, un lieutenant de police la retrouve inconsciente après une supposée tentative de suicide. Les enquêteurs vont aller de surprise en surprise...