Jade a perdu sa mère dans un accident qui a laissé Wayne, son père, paraplégique. Ce dernier est un ancien magnat de la finance, jadis mis en cause dans un scandale financier et soupçonné d’escroquerie, mais finalement acquitté. Jade vient d’épouser Marco, qu’elle connaît depuis un an. Avant de partir en voyage de noces, elle recrute Samantha comme aide à domicile pour s’occuper de son père. A son retour, Samantha et Wayne se sont mariés...