Une inquiétante jeune fille au pair

Amber Ducheneaux se présente chez Elise et Brian Simon pour postuler comme fille au pair. Le couple est sous le charme de la jeune femme plutôt séduisante et dont les références font bonne impression. Amber s'installe et prend soin de leur fils, Cody. Brian et son ami et associé Vance, décrochent la gestion du portefeuille d'une grosse société, mais c'est Vance qui en a tout le mérite et Brian se voit écarté de l'affaire. Alors qu'il rentre dépité chez lui, il finit par succomber aux charmes de la jeune Amber. Elise et Lori, son associée, possèdent une galerie de peinture, dont les locaux sont convoités par un promoteur immobilier qui cherche à les en faire expulser. Vance est retrouvé mort et la police a de sérieux soupçons concernant Brian, à qui profite la disparition de son associé.