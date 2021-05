Une lycéenne diabolique

Withney Manning subit la pression de sa mère et de sa grand-mère pour être élue Reine du bal de promo. Son père, qui a quitté sa mère cinq ans plus tôt, est impuissant face à la créature diabolique et torturée par la réussite que sa fille est en train de devenir. Withney est prête à évincer tous les obstacles et surtout Natasha Hart, une fille dont elle croyait n’avoir rien à craindre et qui s’est présentée pour tenir tête à la terreur qu’impose Withney dans les couloirs du lycée. En effet, ceux qui ne sont pas avec elle payent cher leur exclusion, à coup de ridiculisations. Withney poste une photo de nu truquée avec la tête de Natasha et va plus loin encore en plaçant de la drogue dans la voiture de cette dernière avant de la dénoncer à la police. Natasha, qui a eu des problèmes de drogue quelques années plus tôt, voit son avenir s’effondrer et se lance dans un combat pour prouver son innocence.