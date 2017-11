Une mélodie de Noël

Décidée à recommencer à sa vie, Kristin Parson, une jeune styliste divorcée, ferme définitivement sa petite boutique de vêtements située à Manhattan. Accompagnée de sa petite fille, Emily, elle retourne alors dans l'Ohio, vivre dans l'ancienne maison de ses parents. Alors qu'elles s'adaptent à leur nouvelle vie, Kristin retrouve sa rivale de toujours, Melissa. Celle-ci est présidente de l'association de parents d'élèves et de professeurs et elle met tout en œuvre pour faire sentir à Kristin qu'elle dérange les autres habitants. Heureusement, Kristin et sa fille peuvent compter sur le soutien de Danny Collier, un professeur de musique, et sur Sarah, la tante de Kristin, qui tient un café.