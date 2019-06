Une menace sur mes enfants

Une jeune mère ayant des antécédents judiciaires se dispute avec son mari qui la soupçonne, à juste titre, d’avoir une liaison. Folle de rage, Danielle tue le père de son bébé et s’enfuit de la maison de sa belle-mère où vivait la petite famille. Elle compte rejoindre son amant mais avant, elle s’arrête chez sa sœur. Nikki vit seule avec Becky, sa fille âgée de 7 ans, dans la belle maison que son mari décédé lui a laissée. A contrecœur, elle accepte que Danielle passe la nuit chez elle avec Cali, son bébé. Le lendemain, elles ont disparue, ainsi que le portefeuille de Nikki. En cavale, Danielle est obligée de s’arrêter dans un hôpital car Cali est malade. A la demande de son amant, elle abandonne sa fille à l’hôpital dans l’intention de le rejoindre seule. Mais elle se fait arrêter. La petite Cali n’a personne d’autre que sa tante, Nikki. Cette dernière décide d’adopter le bébé. Sept ans plus tard, la petite Cali a bien grandi et vit heureuse avec Nikki, Jacob et Becky, sa grande sœur. Mais Danielle sort de prison et elle est placée en maison de réinsertion non loin du domicile de sa sœur.