Une mère à la dérive

Brooke Holton, une riche industrielle mariée à Albert Fuentes, perd son fils, Billy, dans un accident de voiture alors qu'elle était au volant. Elle vit une véritable descente aux enfers en noyant son désespoir dans l'alcool. Un soir, alors que son mari et leur fille, Emma, se sont absentés pour quelques jours, Brooke se fait enlever. Son enlèvement est déguisé en suicide et des obsèques sont organisées. L'homme à la tête du rapt s'appelle Jerry. Il réclame une rançon d'un million de dollars. Brooke fait la connaissance de Will, un jeune homme détenu à ses côtés. Ils sympathisent et planifient leur évasion, mais leur plan échoue et une fusillade éclate. Brooke part chercher du secours mais quand elle retourne sur les lieux avec la police, les corps ont disparu et il n'y a plus le moindre indice de sa séquestration...