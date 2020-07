Une mère diabolique

Les biens de son riche mari emprisonné pour fraude ayant été saisis, Jessica se retrouve avec très peu d’argent. Elle se souvient alors de l’existence de la fille qu’elle a eu treize ans plus tôt avec Cameron, son patron de l’époque, qui a adopté cet enfant dont elle ne voulait pas. Cameron meurt dans un accident d’avion. Elle assiste à son enterrement, aperçoit Allison, sa fille, et fait part à Aaron, l’avocat de la famille, de son désir de la rencontrer. Ce dernier se méfie de cette réapparition, juste au moment où les deux filles de Cameron, Allison et Sidni, vont hériter chacune de quarante millions.