Une mère manipulatrice

Sara et Melanie, toutes deux âgées de 14 ans, sont passionnées par la danse. Elles sont sélectionnées pour participer à une compétition, dont le premier prix est une bourse de danse de 20 000 dollars. Sara est issue d’un milieu privilégié et sa mère, Jeannette, vit sa propre passion pour la danse, à travers sa fille. Quant à Melanie, c’est sa mère, Beth, qui l’élève seule depuis la mort de son père. Beth travaille littéralement jour et nuit pour subvenir à leurs besoins et offrir les cours de danse à sa fille. Jeannette voit Melanie comme une rivale qu’il faut éliminer. Elle organise l’enlèvement de cette concurrente gênante.