Une nounou malveillante - Partie 1

Anna Gray, jeune bloggeuse en vogue, et son mari, Jon, vont bientôt avoir un bébé. Margo, l’éditrice d’Anna, lui conseille de faire appel à une accompagnante à la naissance afin de préparer au mieux son accouchement et la vie avec bébé. Ce serait aussi l’occasion de réaliser plusieurs vidéos sur sa vie de jeune maman pour son blog. Parmi les personnes qui suivent son activité, Rachel s’intéresse particulièrement à cet heureux événement. Autrefois, Anna était la baby-sitter de la petite fille de Rachel, Violette, malheureusement victime de la mort subite du nourrisson. Rachel y voit une occasion parfaite de se venger d’Anna, qu’elle tient pour responsable, et de récupérer sa petite fille, en se présentant au jeune couple sous le nom de Rose Carr, accompagnante à la naissance…