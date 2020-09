Une nuit fatale pour ma fille

Passionnée de cinéma, Chelsea Bilson tente de mener de front ses études de droit et la réalisation d'un film. Son petit ami lui reproche de ne pas être assez présente et il lui annonce qu'il la quitte. Le soir, elle retrouve une ancienne amie de lycée, Milla Walters qui, à l'époque, l'avait entraînée dans des situations dangereuses. Après avoir mis une drogue dans le verre de Chelsea, Milla lui propose de gagner de l'argent en s'exhibant sur un site internet. Le lendemain matin, Chelsea se rend compte de son erreur et supprime toutes ses données sur le site mais un homme, Jake Peters, a réussi à l'identifier et la harcèle...