Une ombre sur le mariage

Carnegie Kincaid est organisatrice des mariages. Continuellement à la recherche de la perfection, aussi bien dans son travail que dans sa vie amoureuse, Carnegie espère rencontrer, un jour, le grand amour. Mais, pour l’heure, elle doit orchestrer deux mariages au sein d’une même et richissime famille : les Perry, au centre d’une affaire de fraude fiscale. En plus des préparatifs des deux cérémonies, Carnegie doit donc aussi composer avec un omniprésent journaliste : Aaron Gold, qui tente par tous les moyens de lui soutirer des informations sur le chef de famille, Douglas Perry. Alors que les festivités sont sur le point de débuter, la cousine d’une des mariées disparaît tragiquement dans un accident de voiture. Mais peu à peu, il apparaît que cet accident serait, en réalité, un meurtre. Et pour la police locale, Carnegie pourrait être directement impliquée dans cet assassinant. Tout en continuant son travail, Carnegie mène sa propre enquête afin de savoir ce qui a pu se passer et si cet "accident" trouverait son origine dans les déboires de Douglas Perry avec son ancien associé, un homme d’affaires sulfureux, Keith Gutheridge. Carnegie fait la connaissance de l’avocat de la famille Perry, Holt Walker, et tombe sous son charme.