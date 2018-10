Une photo compromettante

Samantha, mère célibataire et photographe professionnelle, travaille pour Joe, patron d'une agence de détectives. Un soir, il l'envoie prendre des photos de Sheila, une jeune femme qu'il soupçonne de faire chanter plusieurs hommes avec des photos d'eux dans ses bras. Sam voit Sheila entrer dans une maison avec un moustachu, qui repart seul quelques minutes plus tard. Prise d'un mauvais pressentiment, elle décide d'aller voir ce qui se passe et trouve Sheila, abattue de plusieurs balles de revolver. La police surgit et arrête Sam. Elle explique la situation au séduisant lieutenant Matt Carlton mais lui donne une fausse carte mémoire afin de garder ses photos et de toucher son salaire. Quand Matt lui rapporte la carte, elle s'aperçoit que son équipier n'est autre que le moustachu de la veille, le lieutenant Tom Walker.