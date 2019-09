Une proie facile

Le jour de ses 16 ans, Abbey reçoit une magnifique voiture rouge de sa mère. Mais la fête se gâte quand des tensions éclatent entre Abbey, son beau-père et les enfants de celui-ci. L’adolescente ne trouve pas sa place au sein de sa famille recomposée. Son père a été assassiné dix ans auparavant et sa mère s'est remariée ily a deux ans. Abbey décide de quitter la maison et de retrouver Gavin, un jeune homme de 23 ans avec lequel elle discute en ligne depuis deux ans. Ils se donnent rendez-vous dans un restaurant, non loin de chez lui. Mais la réalité est différente de ce que s’était imaginé Abbey et Gavin semble lui cacher des choses. Elle découvre que ce n’est pas son vrai nom et que leur rencontre n’est pas le fruit du hasard...