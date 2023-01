Une proposition irrésistible

Oliver Penmore, futur héritier d’une société d’import-export, et Avery Gilligan, jeune fille de bonne famille promise à une grand avenir politique, passent un accord et font semblant d’avoir une relation pour arriver à leurs fins respectives. Lui, pour rassurer le comité de direction de la société de son père qui s’inquiète de sa vie amoureuse trop tumultueuse et elle, pour approcher la papesse de la mode, Lisa Monroe, qu’Oliver connaît personnellement et pour qui Avery rêve secrètement de travailler.