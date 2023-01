Une vie entre ses mains

Lors d’une intervention policière qui tourne mal, Chris est gravement blessée et voit son père se faire tuer par sa faute. Six mois plus tard, toujours handicapée d’une jambe, elle est réaffectée à un poste d’opératrice dans un centre qui reçoit les appels de détresse. Mais un soir, une mauvaise évaluation de sa part entraîne la mort atroce d’un adolescent. La jeune femme, anéantie par ce qui est arrivé, est aussitôt mise à pied. L’enquête sur le meurtre du jeune homme conduit rapidement à l’arrestation de ses parents, ivrognes notoires qui battaient leur enfant. Mais Chris ne croit pas à leur culpabilité et décide de mener l’enquête, aidée bon gré mal gré par Tim, un lieutenant de police amoureux d’elle.