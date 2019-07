Après une agression et un viol, Amy ne parvient pas à se remettre. Son couple est en péril. Sa vie tourne au cauchemar quand sa fille, Emily, est kidnappée. Un homme la contacte, lui demandant d'éliminer un certain Paul Borden, admis dans l'hôpital où elle travaille comme infirmière. Amy ne parvient pas à s'en charger mais un homme de main le fait. Elle parvient, quant à elle, à lui échapper et va désormais devoir se battre seule pour retrouver sa fille.