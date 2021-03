Une voisine diabolique

Après une période de séparation, Kyle et son épouse Sophia décident de se réinstaller ensemble, pour le plus grand bonheur de leur fille adolescente, Emma. Mais quand Kyle apprend la nouvelle à sa voisine Claire, avec qui il a eu une brève aventure, celle-ci lui annonce qu'elle est enceinte de lui. Catastrophé, Kyle doit l'avouer à Sophia, qui le prend très mal. Peu après, Claire accuse Sophia de lui envoyer des textos menaçants, puis d'avoir posté sur internet une vidéo d'elle, nue. Quand elle en informe la police, Sophia demande l'aide d'un ami d'enfance avocat, Jake. Petit à petit, Claire intrigue et prend de plus en plus de place dans la vie de Kyle, jusqu'à tenter d'en exclure Sophia...