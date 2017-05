Unis par le sang  

Atteint d’un cancer de la moelle épinière et après une première transplantation qui n’a fait que repousser l’échéance, Oscar Marcus se maintient en vie en se transfusant le sang de jeunes femmes qu’il kidnappe et finit par tuer. Ce procédé trouvant ses limites, il décide d’enlever Lauren Malone, la première a lui avoir fait un don de moelle épinière, pour lui ponctionner lui-même sa moelle. Mais en se rendant chez elle, il se trompe d’adresse et tue la voisine de Lauren. Le lendemain, la police arrête Lauren car ils ont trouvé son sang sur la scène de crime. Lauren et Marcus possèderaient-ils le même ADN ?