La vengeance de ma soeur jumelle

Kendra est une jeune femme épanouie, professeure de lycée appréciée de tous et très heureuse dans le couple qu’elle forme avec Dane, son mari. Sa vie se transforme en cauchemar le jour où Amber, sa sœur jumelle dont elle a été séparée il y a trente ans, retrouve sa trace. Elles ont toutes les deux été placées dans un orphelinat à l’âge d’un an, mais seule Kendra a été adoptée, deux ans plus tard. Sa jumelle n’est sortie de l’ orphelinat qu’à 18 ans. Amber est tout le contraire de Kendra. Délinquante, elle vit de divers larcins. Elle s’introduit une nuit chez sa sœur, qui prévient la police. Rien n’a apparemment été volé et Kendra, qui n’a vu qu’une silhouette quitter les lieux, pense qu’il s’ agit d’une voleuse. A partir de là, les ennuis commencent pour elle. Ses paiements par carte sont refusés, ses commandes sur internet ne lui sont jamais livrées et la clé de son coffre à la banque a disparu. Amber s’est approprié sa vie. Kendra, qui est enceinte, décide d’aller à l’orphelinat pour avoir des renseignements sur sa mère biologique. Elle apprend alors qu’elle a une sœur jumelle. La police enquête alors sur elle.