Vengeance en ligne

Jessie, une jeune codeuse de génie, est acceptée au stage d'entraînement pour jeunes innovateurs de Titan, une multinationale high-tech dirigée par le charismatique Linus Springer. Springer s'avère être le père de Jessie, qu'il a abandonnée à la naissance. Son ex petit ami Mateo lui vole son application Clic Droit, plateforme d'échange révolutionnaire, lors des présentations du stage. Furieuse, Jessie crée Kill List, une application anti-sociale qui permet de demander des gens en ennemis. Très vite, les ennemis de Jessie vont commencer à disparaître dans des circonstances macabres, et la police l'interroge. Sa mère, ancienne policière spécialiste des crimes numériques et qui l'a déjà couverte lors d'une de ses précédentes bêtises, se rend chez Titan pour l'aider. Mais elle est assomée par le mystérieux hacker et termine à l'hôpital. Grâce à Ian, un autre jeune hacker de génie, elle parvient à échapper au mystérieux assassin qui la poursuit, et à s'évader de la voiture du policier qui la conduit au poste. De retour chez Titan, Jessie et Ian pénètrent dans le très secret "niveau zéro", où Springer les attend. Ils sont bientôt rejoints par Mateo, que l'on croyait mort, mais qui nourrissait en fait des ambitions de reconquête, technologique et amoureuse. Il menace de tuer Jessie, et blesse Ian. Jessie parvient à l'électrocuter avec des câbles, et Springer, Ian et Jessie s'en sortent vivants. Jessie refuse l'aide de son père Linus qui lui propose ses avocats pour la défendre dans les nombreux procès qui l'attendent. Elle refuse, et retourne voir sa mère blessée à l'hôpital en compagnie de Ian.