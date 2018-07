La vengeance faite femme

Après la mort de son mari, Kathryn retrouve plus tard l'amour avec Brian. Elle ne se doute pas qu'Allison, la dernière femme avec laquelle il a vécu et qu'il taxait de déséquilibrée, n’a pas perdu sa trace et la surveille. Persuadée que Kathryn lui a "volé" son amant, Allison décide de se venger. Elle veut la faire souffrir comme elle a souffert en s'attaquant à son fils. Pour ce faire, elle se fait inviter chez Kathryn et son fils en se faisant passer pour la sœur de Brian.