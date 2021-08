Vengeance sur le campus

Considérée comme une "ratée" par son entourage et plus particulièrement par sa mère, Vicky décide d'abandonner le lycée. Treize ans plus tard, elle travaille comme caissière dans un magasin de déstockage. Une de ses collègues, Caitlyn, veut à son tour abandonner le lycée, ce dont Vicky essaie de la dissuader, en vain. Le jour où Vicky est remerciée par son employeur, elle trouve par hasard la carte étudiante de Caitlyn et décide de s’offrir une deuxième chance en usurpant son identité. Vicky, désormais Caitlyn, s’inscrit alors au lycée et se met en tête d’obtenir tout ce qu’elle n’a pas réussi à avoir la première fois, y compris la fierté de sa mère.