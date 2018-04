La vérité à tout prix

Dave Davies s'apprête à mettre un plan machiavélique à exécution : un projet lucratif qui nécessite, pour sa mise en œuvre, une jeune et naïve femme qu'il doit épouser. Shannon Mohr, une infirmière impressionnable sous le coup d'une déception sentimentale, lui convient parfaitement. Il la rencontre au mariage d'amis communs et n'a aucun mal à la manipuler. Elle tombe aussitôt sous son charme et ils se marient le mois suivant à Las Vegas. Un an plus tard, Dave assassine Shannon et fait croire à un tragique accident de cheval. Il gagne alors des milliers de dollars grâce à l'assurance-vie de la défunte mais l'arrogance et le manque de peine de cet homme, devenu veuf si tôt, ne passent pas inaperçus. Son comportement inapproprié suscite les soupçons de son voisin qui n'hésite pas à écrire au détective Don Brooks ainsi qu'à la mère de Shannon qui refuse de laisser la mort de sa fille inexpliquée.