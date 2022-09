Victoria Gotti : la fille du Parrain

Biopic, adapté des mémoires de Victoria Gotti. Victoria Gotti, née à New York en 1962, est l’une des quatre enfants d’un mafieux notoire, John Gotti. Elle raconte son enfance à New York dans les quartiers pauvres, avec sa sœur et ses deux frères. Son père passe pas mal de temps en prison avant de réussir à gravir les échelons de la mafia. Suivent alors quelques années de « bonheur ». Mais John Gotti sera arrêté par le FBI et finira sa vie en prison, où il mourra d’un cancer de la gorge. Victoria, elle, est une élève brillante et une petite fille ultra-sensible qui somatise beaucoup. Elle rêve de devenir écrivain. Lorsqu’elle comprend, assez jeune, que son père est un bandit, elle décide de construire sa vie hors de toute criminalité. Malheureusement, elle se laisse séduire, et épouser, par un homme qui intégrera lui aussi la mafia, Carmine Agnello. John Gotti, qui rêvait d’une vie cultivée et mondaine pour sa fille préférée, a vainement tenté, jusqu’au bout, de la dissuader de se marier avec celui qu’il considérait comme un minable. Victoria Gotti aura trois enfants avec Carmine avant son arrestation par le FBI. Ce film est aussi l’histoire d’un amour fou entre un père et sa fille, amour fortement entravé par les activités criminelles du père. Victoria Gotti finit par devenir écrivain, élevant seule ses trois garçons.