Vidéos sexy, lycéennes en danger

Alex, une jeune lycéenne, est choquée et inquiète quand sa cousine et meilleure amie, Carolyn, lui apprend qu’elle est devenue "cam-girl". Elle s’exhibe sur internet par webcam interposée, face à des hommes qui paient pour la regarder. Un des clients insiste pour rencontre Carolyn en direct. Elle commence par refuser, mais finit par céder en voyant les sommes proposées. Le client, en réalité monsieur Darrs, l’un des enseignants du lycée, l’enlève. Il gagne beaucoup d’argent en capturant des cam-girls qu’il torture et tue face à sa caméra pour d’énormes sommes d’argent.