Ma vie très privée

Sur le point d’entrer en faculté de droit pour faire plaisir à ses parents, Jane se révolte et leur apprend qu’elle veut faire du théâtre. Dès lors, ils lui coupent les vivres. Jane fait alors la connaissance d'Angela, une strip-teaseuse qui l’initie à ses pratiques. Jane découvre un monde qu’elle ne connaît pas et qui va la transformer sans que ses parents ou son fiancé ne soupçonnent quoi que ce soit. Parviendra-t-elle à quitter ce milieu et deviendra-t-elle comédienne, comme elle le souhaite ?