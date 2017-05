Ma vie rêvée !  

Jeune femme ambitieuse, Mira Simon rêve d’une vie « parfaite ». Dans la journée du premier avril, elle fait trois blagues pour taquiner sa sœur Sophie, son collègue et ami Jonah et ses deux meilleures amies Brook et Kelsea. Ces trois canulars correspondent exactement à ce qu’elle souhaite et ce qu’elle espère : obtenir une promotion, trouver un nouvel appartement et avoir un petit ami. Dès le lendemain, ses trois vœux se réalisent. Elle est nommée directrice générale du département création de son entreprise, elle emménage dans un luxueux appartement de fonction et est invitée à diner par Liam, un jeune et célèbre restaurateur qu’elle a rencontré la veille et qui a succombé à son charme. Mira est aux anges et elle est convaincue qu’elle a enfin tout pour s’épanouir et être heureuse. Mais la vraie vie, toujours différente des contes de fée, lui réserve quelques surprises.