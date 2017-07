Les deux visages de ma fille  

Après la mort soudaine de son mari, Shelley Stratton décide de repartir à zéro : accompagnée de sa fille, Alexis, et de sa fille adoptive, Laurie, elle quitte New York pour s’installer dans leur maison de vacances. Tandis que Laurie tente de se remettre de la mort de son père, elle se met à avoir des visions d’une jeune femme qui lui ressemble de façon frappante. Son inquiétude grandit lorsque ses amis prétendent l’avoir vue dans des endroits où elle ne s’est jamais rendue… Quand elle explique à sa mère ce qui se passe, cette dernière lui apprend qu’elle a, en fait, une sœur jumelle. Persuadée que la jeune femme qu’elle aperçoit dans ses visions n’est autre que sa sœur, et que celle-ci a besoin d’aide, Laurie décide de tout faire pour la retrouver. Elle va vite découvrir que sa sœur cache un lourd secret et qu’elle est bien décidée à s’immiscer dans sa vie et à s’en prendre à ses proches…