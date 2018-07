Mon voisin du dessus

Claire Letellier, une femme stressée, directrice d'un laboratoire de parapharmacie, vit avec André, architecte, dans un appartement cossu et froid, qu'ils souhaitent agrandir. Pour ce faire, ils doivent expulser leur locataire du dessus, Alain Gareda, professeur aux beaux-arts, mais ce dernier résiste. Une guerre des nerfs débute alors entre ces deux êtres aux antipodes l'un de l'autre. Alain, bohème et brouillon, accumule les bévues jusqu'à exaspérer définitivement Claire. Alain apprend par sa fille, Aurélie, que son ex-femme se remarie. Jaloux et furieux de ne pas avoir été invité, il décide de se rendre à la cérémonie, accompagné d'une femme belle et élégante. Il propose à Claire de l'accompagner...