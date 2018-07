Voleurs de stars

Tout juste arrivé dans son nouveau lycée près d'Hollywood, Zack Garvey, un adolescent cancre et mal dans sa peau, fait la connaissance d'un groupe de jeunes filles qui lui proposent de s'introduire dans les villas de célébrités pour se servir dans leur garde-robes. Heureux de se faire des amis et attirés par les fastes des stars de la télévision, Zach se laisse emporter dans un tourbillon et devient le leader de cette bande. Les choses se compliquent lorsque les cambrioleurs en herbe revendent, via les réseaux sociaux, des accessoires volés.