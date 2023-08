Vous n'aurez pas l'enfant de ma fille

Amelia reçoit un appel à l’aide de sa fille Beth avec qui elle était fâchée depuis des années. Quelques jours plus tard, Amelia apprend que Beth est morte en donnant naissance à une fille, Matilda, mais que cette enfant est destinée à Grace et Alex Hardy, des stars de la cuisine qui l’avaient engagée comme mère-porteuse. Amelia se fait embaucher comme nourrice auprès de Grace afin de protéger Matilda et en apprendre plus sur la mort suspecte de Beth.