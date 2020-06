Week-end de cauchemar entre copines

James, beau et charmant conseiller en affaires, dirige une luxueuse et élégante entreprise de location de copropriété dans sa grande villa californienne, pour le plus grand plaisir des femmes.. Eliza n'est pas folle de James, elle garde même une attitude suspecte, surtout après avoir entendu l'une de ses invitées disparaître, et trouvé dans sa chambre un collier qui pouvait être le sien. Le shérif assure que James est un citoyen modèle, les rumeurs répandues par son voisin grincheux Hector sont fausses, mais Eliza continue de soupçonner ouvertement l'hôte gracieux, que ses amies défendent. Pendant ce temps, James doit faire face à son partenaire commercial louche et impatient Rio, et à son pire patron ; ce qui cause de gros problèmes à tout le monde.