Whitney Houston : destin brisé

Tout sourit à Whitney Houston, la grande chanteuse américaine, la voix d’or, adorée par des millions de fans à travers le monde. Non seulement sa carrière est une succession de succès, mais elle rencontre enfin celui qui la fait éperdument tomber amoureuse, Bobby Brown. Lui aussi enchaine les succès et malgré son enfance dans le ghetto, deux enfants de deux femmes différentes, c’est un homme plein d’énergie et d’amour pour la petite fiancée de l’Amérique. Qu’importent la drogue et l’alcool, qui de temps en temps font partis de la fête. Après une douloureuse fausse couche sur le tournage du film «Bodyguard», Bobby et Whitney se marient, malgré les réticences de l’entourage de la jeune femme. La naissance de Bobbi Kristina, leur fille vient parachever ce tableau idéal. Et c’est en époux prévenant que Bobby met sa carrière de côté pour suivre, avec le bébé, Whitney dans sa triomphale tournée suite au film «Bodyguard». Mais être Monsieur Houston est un rôle trop pesant pour Bobby qui renoue vite avec ses anciens démons : l’alcool, la drogue, les femmes. Whitney est déstabilisée et ses propres fragilités sont de plus en plus présentes : elle a de plus en plus besoin des paradis artificiels pour surmonter ses problèmes. Comment faire quand on s’aime et qu’on se détruit mutuellement ?