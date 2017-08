Les yeux de l'amitié  

Alex, issu d’une famille aisée et aimante, est scolarisé dans un lycée classique, mais il est aveugle. Son rêve est de faire partie de l’équipe de cross de son établissement mais pour ce faire, il lui faut un coéquipier qui puisse courir aussi vite que lui et avoir le même rythme. Geoff, son père, qui est conseiller d’insertion, a sur les bras le cas de Brad, élève dans le même lycée qu’Alex, mais voyou récidiviste. Il vole souvent à l’arrachée car il court très vite. Après avoir obtenu l’accord du juge, Geoff propose à Brad de courir avec Alex plutôt que d’aller dans un centre pénitentiaire. Les deux garçons, que tout oppose, ont beaucoup de mal à se comprendre, mais leur objectif commun va les forcer à s’adapter l’un à l’autre et à s’accepter.