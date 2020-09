Infos, Mag & Sport

Téléfoot a suivi toute une saison Adil Aouchiche (PSG puis ASSE), Benoît Badiashile (AS Monaco) et Bryan Mbeumo (Brentford), trois grands espoirs du football français. Entre réussites et parfois déceptions, choix de carrière et sollicitations, les trois pépites ont accepté de partager leur quotidien. Plongée dans une aventure exceptionnelle avec trois garçons dans le vent.