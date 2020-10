Pépites, épisode 2 : le rêve Bleus pour nos espoirs français

Benoît Badiashile (AS Monaco), Bryan Mbeumo (Brentford FC) et Adil Aouchiche (PSG) ont en commun la jeunesse, le talent et une immense envie de réussir en tant que footballeur professionnel. Téléfoot suit le parcours de ces trois garçons dans leurs clubs respectifs et vous propose de suivre toute la saison leur évolution.