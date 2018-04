Les 10 joueurs qui ont marqué le week-end

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le spectacle a été au rendez-vous ce week-end sur l’ensemble des pelouses européennes, et la rédaction de téléfoot vous propose de revenir sur ces rencontres avec le top 10 du week-end.

En Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou en France, les formations du Vieux Continent ont régalé. De nombreux buts et des actions de génie ont régalé les fans de football, et en ce lundi, nous revenons sur les 10 joueurs qui ont le plus brillé ce week-end.





Lionel Messi, FC Barcelone

Le quintuple Ballon d’Or continue d’étaler son immense talent sur les pelouses de Liga. Pour la réception de Leganes en championnat, Lionel Messi a inscrit 3 buts dont un superbe coup-franc, son sixième de la saison, égalant la performance de Ronaldinho en 2006/2007. L’Argentin est nettement en tête du classement des buteurs avec 29 réalisations en 31 journées.









Paul Pogba, Manchester United

Parfois critiqué Outre-Manche par les médias britanniques, l’international tricolore a répondu de la plus belle des façons sur le terrain. Alors que Manchester City pouvait être sacré champion d’Angleterre en cas de succès, Pogba a été le grand artisan de la remontée des Red Devils en inscrivant 2 buts, permettant à son équipe de l’emporter 2-3 après avoir été mené 2-0.









Paulo Dybala, Juventus Turin

Après sa mauvaise soirée en Ligue des Champions lors de la réception du Real Madrid qui s’est conclu pour lui par une exclusion, l’Argentin s’est bien rattrapé ce samedi en championnat. La Juventus peut remercier son attaquant auteur d’un triplé lors du déplacement de la Vieille Dame sur la pelouse de Benevento (2-4).









Christian Eriksen, Tottenham

Le Danois vit sans doute sa plus belle saison avec les Spurs. Titulaire indiscutable dans l’entrejeu, le milieu de terrain scandinave s’est une nouvelle fois révélé décisif lors du déplacement de Tottenham sur la pelouse de Stoke (1-2). Auteur d’un doublé, il égale son nombre de buts inscrits en Premier League en 2014/2015 (10 buts) alors que la saison n’est pas encore terminée.









Iago Aspas, Celta Vigo

Derrière Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Luis Suarez, l’attaquant du Celta Vigo est le 4èmebuteur le plus prolifique de Liga cette saison (19 buts). Auteur d’un superbe triplé contre le FC Séville, l’attaquant international espagnol de 30 ans a été le grand artisan du succès de sa formation (4-0).









Memphis Depay, Olympique Lyonnais

Le Néerlandais est en grande forme en ce moment. Auteur d’un but contre l’OM avant la trêve internationale, puis d’un doublé contre Toulouse la semaine dernière, Memphis Depay a récidivé contre Metz en inscrivant le 3ème but lors du succès lyonnais (0-5), mais surtout en délivrant 4 passes décisives pour Marcelo (deux fois) et Mariano (deux fois également) !









Ciro Immobile, Lazio Rome

Si le club romain occupe actuellement la troisième place du championnat italien, c’est en grande partie grâce à Ciro Immobile, meilleur buteur de Serie A avec 27 réalisations. La dernière en date a été contre l’Udinese qui avait pourtant ouvert le score, mais qui a dû s’incliner devant le réalisme de l’avant-centre italien auteur d’un but et d’une passe décisive lors du succès de la Lazio 1-2 à l’extérieur.









Danny Welbeck, Arsenal

Sans Ozil et Lacazette sur le banc et en l’absence de Mkhitaryan, l’Anglais Danny Welbeck a été titularisé par Wenger, et l’ancien Mancunien a été l’homme du match contre Southampton. Mené au score, les Gunners ont égalisé par Aubameyang décalé par Welbeck avant que ce dernier n’inscrive un doublé donnant 3 points à Arsenal (3-2).









Cristiano Ronaldo, Real Madrid

Le Portugais ne s’arrête plus de marquer. Après quelques situations chaudes en première période dont une belle frappe du gauche claquée par Oblak, le Ballon d’Or 2017 a encore inscrit un superbe but au retour des vestiaires sur un centre de Bale. S’il ne donne pas le succès au Real (1-1), il s’agit du 10èmematch consécutif où Cristiano Ronaldo trouve le chemin des filets. Purement inarrêtable.









Antoine Griezmann, Atletico Madrid

Pour sa 200èmeapparition sous les couleurs de l’Atletico, le numéro 7 Colchonero s’est une nouvelle fois distingué. En grande forme en 2018, Griezmann a été un poison constant sur la défense du Real Madrid et il a été récompensé de ses efforts par le but de l’égalisation à la 57èmeminute après l’ouverture du score de Ronaldo. Son 5èmebut lors de ses 5 dernières apparitions avec les Rojiblancos.