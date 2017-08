Les 100 meilleurs joueurs selon le site FourFourTwo

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le célèbre site FourFourTwo a passé ces derniers mois à ériger un classement des 100 meilleurs footballeurs de l'histoire. On vous propose la liste complète.





Diego Maradona number one

Pour FourFourTwo et beaucoup d'autres observateurs d'ailleurs, Diego Maradona est donc le meilleur joueur de l'histoire. On pourra difficilement critiquer cette première place tant le fantasque argentin aura marqué les esprits de son talent, de ses coups de génie, de sa personnalité à nulle autre pareille. Champion du monde avec l'Argentine en 1986, il a également fait rêver les supporters des Boca Juniors, de Naples ou encore du FC Barcelone. Un géant qui parle encore de lui à l'heure actuelle au point qu'il avait été élu meilleur joueur du XXème siècle selon un sondage organisé par la FIFA. Un géant.





Messi seulement deuxième

Si Diego Maradona est premier, cela veut dire que Lionel Messi n'est que deuxième. Mais sa carrière n'est pas encore terminée et le maestro du FC Barcelone aura peut-être l'occasion de grimper d'un rang, en faisant gagner l'Albiceleste par exemple. C'est d'ailleurs le seul accro à sa carrière tant, en club, il n'y a strictement rien à dire. Capable de changer le cours d'un match et auréolé de cinq Ballons d'Or, un record, Lionel Messi n'est pas si loin de Diego Maradona





Pelé, le roi sur le podium

Pelé aurait peut-être été le meilleur joueur de la planète s'il avait bien voulu s'exiler en Europe. Mais l'immense attaquant brésilien, meilleur buteur de sa sélection, a préféré rester à Santos. Mais les Européens n'oublieront jamais ses prouesses en Coupe du monde et ses trois trophées remportés dans la compétition (1958, 1962 et 1970). Un vrai roi.





Les deux Ronaldo dans le top 10

Dans le reste du top 10, on notera la présence des deux Ronaldo. Maître des réseaux sociaux, le Portugais, qui a remporté quatre Ligues des Champions (dont trois avec le Real Madrid), est bien parti pour enlever un cinquième Ballon d'Or dans quelques mois. Son duel à distance avec Messi nourrit les fans de foot depuis plusieurs saisons. Connu pour sa finition et son leadership, Cristiano Ronaldo est cinquième selon FourFourTwo. Il est devancé par Johan Cruyff, qui a tout simplement révolutionné le football.



L'autre Ronaldo, donc, c'est le Brésilien, puissant buteur qui faisait peur aux gardiens. On notera la très jolie huitième place de Zinédine Zidane, seul français du top 10.





Le top 100 :

1 - Diego Maradona

2 - Lionel Messi

3 - Pelé

4 - Johan Cruyff

5 - Cristiano Ronaldo

6 - Alfredo di Stefano

7 - Franz Beckenbauer

8 - Zinédine Zidane

9 - Ferenc Puskas

10 - Ronaldo

11 - Garrincha

12 - Michel Platini

13 - Marco van Basten

14 - George Best

15 - Franco Baresi

16 - Zico

17 - Gerd Muller

18 - Giuseppe Meazza

19 - Bobby Charlton

20 - Paolo Maldini

21 - Romario

22 - Lev Yashin

23 - Eusebio

24 - Ronaldinho

25 - Carlos Alberto

26 - Valentino Mazzola

27 - Bobby Moore

28 - Socrates

29 - Raymond Kopa

30 - Lothar Matthaus

31 - Jose Manuel Moreno

32 - Paolo Rossi

33 - Gunter Netzer

34 - Stanley Matthews

35 - Luis Suarez

36 - Paco Gento

37 - Ruud Gullit

38 - Gianni Rivera

39 - Nandor Hidegkuti

40 - Kenny Dalglish

41 - Gianluigi Buffon

42 - Matthias Sindelar

43 - Fritz Walter

44 - Didi

45 - Oleg Blokhin

46 - Juan Alberto Schiaffino

47 - Roberto Rivellino

48 - Michael Laudrup

49 - Nilton Santos

50 - Xavi

51 - Jairzinho

52 - Roberto Baggio

53 - Gaetano Scirea

54 - Gunnar Nordahl

55 - Dino Zoff

56 - Daniel Passarella

57 - Karl-Heinz Rummenigge

58 - Adolfo Pedernera

59 - Andres Iniesta

60 - Kevin Keegan

61 - Peter Schmeichel

62 - Dixie Dean

63 - Gordon Banks

64 - Johan Neeskens

65 - Jimmy Johnstone

66 - Teofilo Cubillas

67 - Florian Albert

68 - Sandro Mazzola

69 Dennis Bergkamp

70 - Paul Breitner

71 - John Charles

72 - Jose Andrade

73 - Omar Sivori

74 - Josef Masopust

75 - Cafu

76 - Denis Law

77 - Frank Rijkaard

78 - Just Fontaine

79 - Gigi Riva

80 - Thierry Henry

81 - Dragan Dzajic

82 - Hugo Sanchez

83 - Ryan Giggs

84 - Giacinto Facchetti

85 - Uwe Seeler

86 - Gabriel Batistuta

87 - Javier Zanetti

88 - Allan Simonsen

89 - Hristo Stoichkov

90 - Roberto Carlos

91 - Sepp Maier

92 - Sandor Kocsis

93 - Philipp Lahm

94 - Zlatan Ibrahimovic

95 - Djalma Santos

96 - Obdulio Varela

97 - Neymar

98 - Mario Kempes

99 - Mario Coluna

100 - Gheorghe Hagi