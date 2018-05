Les 100 points pour City, pas de C1 pour Chelsea, record pour Salah

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Dimanche, le rideau est tombé sur la Premier League. Le Championnat anglais a rendu son verdict à l’issue d’une 38e et dernière journée complètement folle. Les 100 points de City, la déception de Chelsea, le record de Salah, le match fou entre Tottenham et Leicester, les adieux de Wenger et la descente de Swansea… Tour d’horizon.

Les 100 points de City

Assuré du titre depuis plusieurs semaines, Manchester City a terminé la saison par une 32e victoire en 38 matches. Un succès qui a mis longtemps à se dessiner. Il a fallu une réalisation de Gabriel Jesus au bout du temps additionnel (90e+4) pour permettre aux Citizens de l’emporter à Southampton (0-1). Avec cette victoire, City devient la première équipe de l’histoire à atteindre la barre des 100 points en Championnat, effaçant le précédent record (98 points) détenu par Liverpool depuis la saison 1978-1979. Une saison en tout point remarquable pour la bande de Pep Guardiola.

Liverpool qualifié pour la C1, pas Chelsea

En dominant Brighton (4-0), Liverpool s’est assuré la 4e place du Championnat. Les Reds ont ouvert la marque par Mohamed Salah (26e), imité avant la pause par Lovren (40e). Solanke, sur un service de Salah (53e), et Robertson (85e), ont alourdi le score en seconde période. Avec ce succès, Liverpool est qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Ce n’est pas le cas, en revanche, de Chelsea. Pour disputer la C1, les Blues devaient compter sur un faux-pas de Liverpool. C’est raté. Les Londoniens devront se contenter de la Ligue Europa. Sèchement battu à Newcastle (3-0), la formation d’Antonio Conte, qui a sans doute disputé son dernier match sur le banc des Blues, termine la saison à une bien pâle cinquième place. Bien loin des espérances du début de saison pour le champion d’Angleterre sortant.

Salah dans l’histoire

84e minute de jeu : Mohamed Salah cède sa place à Woodbum sous l’ovation d’Anfield. L’Egytien a pleinement contribué au succès des Reds face à Brighton (4-0). Surtout, l’attaquant de Liverpool a battu le record de buts marqués lors d’une saison de Premier League à 20 clubs, avec 32 unités. Il était avant cette dernière journée à égalité avec Alan Shearer (Blackburn Revers, 1995-1996), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2007-2008) et Luis Suarez (Liverpool, 2013-2014). Salah a été élu meilleur joueur de l’année par ses pairs, mais aussi par les journalistes.

Match fou à Wembley

Le dauphin de Manchester City au classement, Manchester United, a fait le strict minimum pour s’imposer face à Watford à Old Trafford (1-0, but de Rashford). Tottenham complète le podium de la saison 2017-2018 et jouera donc en C1 l’an prochain. Dimanche, les Spurs ont assuré le spectacle pour leur dernière à Wembley. Mené 1-3, ils ont finalement renversé Leicester (5-4). Harry Kane (7e, 76e) et Erik Lamela (49e, 60e) ont inscrit des doublés. Dans le camp d’en face, Riyad Mahrez a marqué un but (16e) et réalisé deux passes décisives pour Jamie Vardy (4e, 73e).

Wenger termine par une victoire

Voilà, c’est fini. L’histoire d’amour entre Arsène Wenger et Arsenal a pris fin ce dimanche, lors de la 38e journée de Premier League. Le coach français a disputé son 1 235e et dernier match sur le banc des Gunners. Après 22 ans de règne, Wenger a tiré sa révérence avec une victoire sur la pelouse d’Huddersfield (1-0). Clin d’oeil de l’histoire, c’est Pierre-Emerick Aubameyang, la dernière recrue de Wenger, qui a marqué l’unique but de la partie (38e). Le Français a été acclamé par tout le stade qui lui a réservé une ovation à la 22e minute, en référence aux 22 années passées à Arsenal. Dans le ciel, des avions ont fait passer des messages saluant le désormais ex-coach des Londoniens.





"Merci Arsène, tu vas nous manquer aussi" pouvait-on lire dans le ciel d'Huddersfield dimanche (REUTERS/Peter Powell)

Swansea relégué

Après sep saisons consécutives en Premier League, Swansea va descendre en deuxième division. Le club gallois a été relégué à l’issue de cette dernière journée, après une défaite à domicile face à Stoke City (1-2), autre équipe également condamnée. Swansea avait pourtant ouvert la marque par Adam King (14e), mais Stoke a vite réagi par Pape Alioune Ndiaye (31e) et Peter Crouch (41e). Stoke et Swansea accompagnent West Bromwich Albion en Championship.