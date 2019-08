17 août 1994 : il y a 25 ans, Zidane débutait en équipe de France

Et pour ses débuts avec les Bleus, Zinédine Zidane avait inscrit un doublé face à la République tchèque, en match amical.

25 ans ! C'est en effet le 17 août 1994 que Zinédine Zidane a fait ses grands débuts en équipe de France. Et pourtant, Zidane n'aurait jamais dû jouer ce match ! Retour sur la première sélection de Zizou.

En août 1994, Aimé Jacquet, le sélectionneur de l'équipe de France est en pleine préparation des éliminatoires de l'Euro 1996. Le premier adversaire des Bleus sera la Slovaquie, le 7 septembre. Pour s'étalonner, la France affronte le voisin de la Slovaquie, la République tchèque, le 17 août, en match amical, à Bordeaux.

Zidane, appelé de la dernière heure

Initialement, Zinédine Zidane ne fait pas partie de la liste des joueurs convoqués par Aimé Jacquet pour disputer cette rencontre amicale. Mais après le forfait du Monégasque Youri Djorkaeff, sur blessure, Jacquet doit appeler un joueur en renfort.

Et Aimé Jacquet n'aura pas à aller bien loin pour le trouver. Comme les Bleus jouent à Bordeaux, ils profitent des installations des Girondins de Bordeaux et Jacquet, après avoir assisté à un entraînement des joueurs bordelais, décide de convoquer Zidane en équipe de France.

Zidane est d'ailleurs surpris par cette sélection de dernière minute : "Ma sélection me surprend, car depuis le début de saison je ne marche pas fort."

Zidane, le remplaçant sauveur

D'ailleurs, au coup d'envoi du match, Zidane n'est que remplaçant. Jacquet attend la 63e minute pour lancer Zinédine Zidane à la place de l'Auxerrois Corentin Martins. La France est alors menée 2-0.

A la 85e minute, Zidane slalome dans la défense tchèque avant d'expédier une frappe victorieuse de 20 mètres au fond des filets. Et deux minutes plus tard, Zizou détourne habilement de la tête un corner tiré par Jocelyn Angloma pour égaliser. Le public bordelais exulte, d'autant plus que c'est le chouchou du Parc Lescure qui vient de sauver les Bleus.

A l'issue de la rencontre, Zidane n'en revient pas d'avoir réalisé une telle performance : "C'est beau, incroyable, magnifique. C'est la première fois de ma carrière que j'inscris deux buts. Et je ne me sentais pas bien. Je l'avais dit au sélectionneur. Je voulais être honnête".

Adoubé par Cantona

Lors de cette soirée mémorable, Eric Cantona, le capitaine et la star des Bleus à cette époque, vient trouver Zidane pour lui offrir le fanion de la République tchèque, échangé avant le coup d'envoi. Cantona, s'adresse alors à Zidane et lui dit : "Tu es jeune, tu l'as bien mérité. Tu iras loin."

Cantona a vu juste : Zidane remportera par la suite la Coupe du monde 1998 puis l'Euro 2000, pour un total de 108 sélections et 31 buts.