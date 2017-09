En 1996, Manchester United a renoncé à Zidane pour ne pas gêner Cantona

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

A Manchester United, Martin Edwards est une légende. Il a été le président des Red Devils de 1980 et 2002 et peut se vanter d'avoir recruté Alex Ferguson au poste d'entraîneur. Et dans une interview accordée à nos confrères de la BBC, il est revenu sur le plus grand regret de sa présidence : le transfert manqué de Zinédine Zidane.



1996, Zidane se révèle sur la scène européenne

En 1996, Zinédine Zidane confirme tous les espoirs placés en lui. Déjà international, le génial meneur de jeu se révèle sur la scène européenne avec Bordeaux. Les Girondins atteignent la finale de la Coupe UEFA en écartant notamment le Milan AC en quart de finale au terme d'un match retour inoubliable (victoire 3-0). Et lors du tour précédent, Zidane avait inscrit un but d'anthologie contre le Betis Séville.



Elu meilleur joueur de la Division 1 cette même année, Zidane est alors la cible des plus grands européens. Si le Milan AC jette son dévolu sur son coéquipier et copain Christophe Dugarry, le club Anglais de Manchester United ne fait pas la même erreur et souhaite s'attacher les services du natif de Marseille.



[Le grand regret de Berlusconi : Prendre Dugarry au lieu de Zidane]



Ferguson ne voulait pas gêner Cantona

Le hic, c'est qu'à cette époque, Eric Cantona est le « King » de Manchester United. Et selon Martin Edwards, Alex Ferguson n'a pas voulu faire de l'ombre à la star de l'équipe : "Zidane et Eric jouaient dans la même position et Alex pensait que l'arrivée Zidiane aurait pu gêner Eric. Avec le recul, oui c'est un regret parce qu'Eric a pris sa retraite un an plus tard et Zidane était plus jeune donc il aurait pu prendre le relais."



En effet, Cantona s'est retiré dès terrain à l'issue de la saison 1996-1997 non sans avoir croiser la route d'un certain Zinédine Zidane en Ligue des champions, avec le maillot de la Juventus, club qu'il avait rejoint à l'été 1996 pour 41 millions de francs.

Pour la petite histoire, Manchester United tentera de recruter une nouvelle fois Zidane en 1999. La presse révèlera alors la proposition hallucinante du club mancunien : 2,7 millions de francs de salaire mensuel, en même temps que plus de 200 millions de francs de transfert à la Juventus. Mais Zizou restera à la Juventus jusqu'à l'été 2001, date de son départ au Real Madrid.