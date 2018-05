Les 5 affiches du week end !

Par VIncent Guillot | Ecrit pour TF1 |













Un choc en finale de la F.A Cup













Si dans certains pays les coupes nationales ont perdu de leur attrait, en Angleterre, la FA Cup reste un monument. Ce samedi l’affiche sera royale à Wembley. Manchester United et Chelsea s’affronteront avec une faim de revanche sur un championnat dominé par Manchester City. Outre le duel entre les deux coachs charismatiques José Mourinho et Antonio Conte, la finale mettra aux prises trois mondialistes français : Paul Pogba côté mancunien, Olivier Giroud et N’Golo Kanté côté blues. Grand spectacle assuré à Londres









Lazio / Inter : la lutte pour la ligue des champions





La quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions sera en jeu lors du match disputé à Rome dimanche soir entre la Lazio et l’Inter Milan. Avec 3 points d’avance sur son adversaire milanais, les romains ont toutes les cartes en mains. Les milanais restent sur deux victoires à l’extérieur et donneront tout pour réaliser la passe de 3.













Passage de témoins en finale de la coupe d'Allemagne





En finale de la coupe d’Allemagne samedi soir, le Bayern Munich visera un doublé coupe-championnat supplémentaire face à l’Eintracht Francfort. Un match où l’occasion sera donnée de voir à l’œuvre Corentin Tolisso et Kinglsey Coman, appelé respectivement dans la liste des 23 et dans les 11 réservistes par Didier Deschamps. Cela sera également l’ultime match sur le banc munichois de Jupp Heynckes, le coach légendaire du Bayern, sorti de sa retraite en octobre pour prendre le relais de Carlo Ancelotti. L'occasion d'un passage de témoin, puisque sur le banc de Francfort, on retrouvera Niko Kovac, appelé à succéder au coach munichois sur le banc du Bayern.



Lyon – Nice : l'Europe en jeu





L’OL a son destin en main pour assurer sa place sur le podium de Ligue 1. Une victoire et le billet pour la ligue des champions sera assuré. Mais face à eux, les niçois de Mario Malotelli visent également l’Europa Ligue. Les niçois, à portée de Bordeaux et Saint Etienne deux points derrière eux, ne peuvent se permettre une défaite s’ils veulent assurer leur 6e place qualificative pour la C3.



Téléfoot





