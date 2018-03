Les 5 affiches du week-end à ne pas manquer !

Par Farid Sarr | Ecrit pour TF1 |

Ce week-end deux ogres historiques de la Serie A se rencontrent. Le FC Barcelone tentera d'asseoir un peu plus sa domination en Liga, l'Angleterre nous offre un alléchant derby de Londres. La Bundesliga n'est pas en reste avec un gros choc et la France connaîtra le vainqueur de la Coupe de la Ligue.

Bayern Munich - Dortmund (samedi 18h30)

S'il y a bien une affiche à ne pas manquer en Bundesliga, c'est bien celle-là. Toutefois le Borussia Dortmund ne devrait pas empêcher le Bayern Munich de soulever son vingt-huitième titre à la fin de la saison, du fait de son avance considérable. Les joueurs de Jupp Heynckes sont premiers du championnat avec 66 points quand le dauphin Schalke 04 en compte quarante-neuf. Néanmoins les Munichois ont concédé lors de la précédente journée une défaite surprise face au RB Leipzig (2-1). Dortmund occupe la troisième place du classement à un point du deuxième rang. Un succès serait le bienvenu.

Séville - FC Barcelone (samedi 20h45)

Solide leader de Liga (75 points), le FC Barcelone a l'opportunité d'asseoir un peu plus sa domination en championnat. Messi et consorts comptent déjà onze longueurs d'avance sur l'Atlético Madrid (64 points). Une nouvelle victoire ce week-end clôturait quasiment la bataille pour le titre. Le FC Séville alterne de son côté le chaud et le froid. Les Sévillans restent sur une défaite face à la modeste équipe de Leganés (11e) et occupent la sixième place du classement. Une victoire face au FC Barcelone permettrait aux hommes de Vincenzo Montella d'engranger de la confiance.

PSG - Monaco (samedi- finale de la Coupe de la Ligue-21h05 )

Une rencontre qui aura des airs de revanche. Si la saison dernière les résultats du PSG ont en grande partie déçu, Monaco n'y est pas pour rien. Sacrés champions de France la saison dernière, les Monégasques ont été les bourreaux de Verratti et ses coéquipiers. Si le PSG a désormais appris de ses erreurs, le titre étant déjà quasiment acquis à sa cause, ce match reste tout de même indécis. La Coupe de la Ligue peut toujours réserver sont lot de suuprises. Cette saison les deux équipes se sont affrontées une fois en Ligue 1. Un duel qui a tourné à l'avantage des Parisiens (2-1). Le PSG part favori mais méfiance tout de même.

Chelsea - Tottenham (dimanche 17h00)

Si Manchester City file vers le titre, la bataille fait rage pour les places européennes. C'est là que repose tout l'enjeu du derby de Londres. Les Spurs (deuxièmes avec 61 points) peuvent consolider leur avance sur Chelsea (cinquième avec 56 points). La première rencontre entre les deux formations avait tourné à l'avantage des hommes d'Antonio Conte. En août dernier, Chelsea l'avait emporté à Wembley (2-1). Un rendez-vous qui promet.

AC Milan Juve - (dimanche 20h45)

Une rencontre entre l'AC Milan et la Juventus a toujours une saveur particulière. Si la Juventus a confisqué le titre de champion ces dernières saisons, ce match occupe une place particulière dans le football européen. Mais l'AC Milan est en forme en ce moment, les hommes de Gattuso ont remporté leurs deux dernières rencontres et occupent la sixième place au classement à 5 unités de la quatrième place. La Juventus serait quant à elle bien inspirée de s'imposer car Naples (deuxième avec 73 points contre 75 points pour la Juventus), pourrait prendre la première place à l'issue de cette journée en cas de contre-performance turinoise.